Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Осадки в Москве прекратятся к выходным, 7 и 8 ноября. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, большая часть выходных и начало следующей недели пройдут без осадков.

"Сегодня (6 ноября. – Прим. ред.) последний день, когда мы видим падающие с неба снег и дождь", – отметил синоптик.

При этом, по его прогнозу, в ночь на субботу, 7 ноября, на дорогах столичного региона высока вероятность гололедицы. В Москве и Подмосковье ожидается снижение температуры до слабоотрицательных значений ночью, днем – около 0 градусов.

С воскресенья, 8 ноября, направление воздушных потоков изменится. Ночью температура составит от 0 до плюс 2 градусов, днем – от плюс 2 до 4 градусов. Такая же погода сохранится и в начале следующей недели, а ветер ожидается слабый – от 3 до 8 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в столице 7 ноября может установиться самая низкая средняя суточная температура с начала осени. Она составит около плюс 1 градуса, что соответствует норме. На востоке Подмосковья, в районе Павловского Посада, столбики термометров покажут отрицательные значения.

До этого синоптики предупреждали, что в выходные температура ночью в Москве может упасть до минус 3 градусов. В связи с этим специалисты комплекса городского хозяйства повысили температуру в системе отопления.