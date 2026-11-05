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05 ноября, 13:33

Город

Температура в системе отопления Москвы повышена из-за похолодания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства повысили температуру в системе отопления в связи с похолоданием, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Корректировка температуры производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме на основании показателей погодных датчиков и систем диспетчеризации, расположенных в том числе на тепловых пунктах.

Быстро повысить или понизить температуру теплоносителя невозможно из-за инерционности системы. В связи с этим задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Кроме того, регулирование отпуска тепла обеспечивается за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.

По словам Бирюкова, в настоящее время температура теплоносителя составляет 82–84 градуса, что соответствует среднесуточной температуре наружного воздуха.

Ранее сообщалось, что первый снег, выпавший в Московском регионе за минувшие сутки, окончательно растает в начале следующей недели. При этом в пятницу, 6 ноября, и предстоящие выходные, 7–8 ноября, в Москве и Подмосковье ожидаются ночные заморозки и гололедица.

Температуру в системе отопления повысили в Москве

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