Guardian: 7 человек задержали в Глазго после беспорядков в Ночь Гая Фокса

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После беспорядков в Ночь Гая Фокса в шотландском Глазго задержали 7 человек. Об этом сообщает газета Guardian.

По данным издания, участники беспорядков бросали фейерверки в машины экстренных служб, в результате загорелась одна полицейская машина. Среди пострадавших – полицейский и сотрудник скорой помощи. Пожарным пришлось остановить работу из-за агрессивного поведения участников.

В связи с произошедшим полиция ведет расследование, патрулирование района продолжается.

Ночь Гая Фокса в Великобритании отмечается в ночь на 5 ноября. Праздник связан с провалом Порохового заговора: католики планировали взорвать здание парламента. Традиция предписывает в этот день устраивать фейерверки и сжигать чучело заговорщика.

Ранее сообщалось, что в Германии в собранных на Хеллоуин сладостях обнаружили иглы и магниты. Например, в Аппенхайме 9-летний мальчик проверял сладости, собранные у местных жителей. В одной из жевательных конфет он нашел два магнита диаметром около двух миллиметров каждый.

Правоохранители призвали родителей проверять собранные детьми сладости перед употреблением.