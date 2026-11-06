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06 ноября, 14:49

Наука

Российских космонавтов и иностранных астронавтов наградили медалями "Роскосмоса"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Четверо российских космонавтов и трое иностранных астронавтов, вернувшихся с Международной космической станции (МКС), получили ведомственные награды "Роскосмоса". Церемония прошла в Центре подготовки космонавтов в подмосковном Звездном городке, сообщает РИА Новости.

Знаки Академика Королева за успешное выполнение программы полета вручили Сергею Кудь-Сверчкову и Андрею Федяеву. Сергей Микаев и Олег Платонов получили медали Юрия Гагарина. Астронавтам NASA Зине Кардман и Кристоферу Уильямсу, а также представителю Японского агентства аэрокосмических исследований Кимии Юи вручили медали "Космос без границ".

Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс отправились на МКС 27 ноября 2025 года и вернулись 26 июля 2026 года на корабле "Союз МС-28".

Платонов, Кардман и Юи входили в экипаж миссии Crew-11. Они работали на станции с 1 августа 2025 года по 15 января 2026-го, совершив полет на корабле Crew Dragon. Федяев летал на МКС в составе следующей американской миссии Crew-12, которая продолжалась с 13 февраля по 8 октября 2026 года.

Ранее сообщалось, что в России начались испытания космического корабля нового поколения. Разработчики российского перспективного транспортного корабля вышли на этап автономных комплексных испытаний, сообщил космонавт-испытатель Марк Серов.

По его словам, корабль уже собирают, создают его макеты и экспериментальные установки, а космонавты занимаются отработкой эргономических вопросов.

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