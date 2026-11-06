Ветеринар Бакланова: кошачья мята может вызывать агрессию у питомца

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Кошачья мята в некоторых случаях может вызывать у питомцев чрезмерное возбуждение и приступы агрессии. При поедании большого количества растения у животных также возможны рвота и диарея, рассказала "Абзацу" ветеринар, хирург и офтальмолог Ирина Бакланова.

"Если после контакта с ней (кошачьей мятой. – Прим. ред.) кошка становится раздражительной, бросается на людей или других животных, от такого развлечения лучше отказаться", – подчеркнула специалист.

По словам врача, кошачья мята не относится к обязательным средствам ухода за питомцем. Растение можно использовать, например, чтобы привлечь внимание животного к новой игрушке или когтеточке. Однако постоянно давать его кошке или добавлять в корм необходимости нет.

Эффект мяты индивидуален, так как она не формирует у животного определенную привычку, но иногда помогает приучить его к нужным владельцу предметам. При этом убедительных доказательств того, что растение вызывает зависимость, нет.

Мята содержит вещество, которое воздействует на кошек через обоняние и провоцирует повышение активности. Обычно эффект проходит примерно через 10 минут. Если питомец спокойно реагирует на растение, его можно наносить на игрушку в небольшом количестве примерно раз в неделю. Это ориентир для умеренного использования, а не обязательная рекомендация, заключила Бакланова.

Ранее ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина объяснила, как выбрать правильную кличку для питомца. По ее словам, кошек лучше называть словами с шипящими и свистящими звуками – "с", "ш". Животные традиционно отзываются на "кис-кис", и созвучные этому клички вроде Фиса, Миса или Тесса помогут питомцу быстрее привыкнуть.