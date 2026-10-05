Зоопсихолог Сиротина посоветовала давать кошкам клички с шипящими и свистящими звуками

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При выборе клички для кошки стоит обращать внимание на присутствие шипящих и свистящих звуков, а для собаки важно, чтобы слово не повторяло базовые команды. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина.

Ранее председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин рассказал ТАСС, что в Москве порядка 20% кличек кошек начинается на букву "М". Также жители города в этом плане постепенно отказываются от англицизмов.

По мнению Сиротиной, питомцев лучше не называть именами, которые дают людям в России. Это поможет избежать неловких ситуаций, например, во время прогулок, когда у кого-то из прохожих окажется то же имя, что и у собаки.

Также важно, чтобы кличка была короткой и легкопроизносимой, ведь ее придется применять очень часто. Если имя красивое, но выговаривать сложно, стоит от него отказаться, подчеркнула эксперт.





Ангелина Сиротина ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Кошек лучше называть словом, содержащим шипящие, свистящие звуки: "c", "ш". В России эти животные традиционно отзываются на "кис-кис". И кажется, это закрепилось у них на генетическом уровне. Поэтому, если кличка будет созвучна такой фразе, к ней получится быстрее привыкнуть. Например, удачным вариантом будет Фиса, Миса, Тесса.

Говоря о собаках, стоит обратить внимание, чтобы кличка не была слишком похожа на базовую команду, иначе питомец может путаться.

"Животные имеют более развитый слух, чем люди, и хорошо различают звуки. Но если, к примеру, собаку зовут Ида, то при командах "иди" или "сиди" она вполне может растеряться", – пояснила эксперт.

После выбора клички Сиротина посоветовала в первое время использовать ее только в положительных ситуациях: в частности, когда питомца зовут есть, гладят, играют с ним. Тогда он привыкнет буквально за пару дней, а главное – у него сформируется позитивное восприятие своего имени, заключила специалист.

Ранее зоопсихолог Лидия Ушакова рассказала, что у собак бывают сезонные колебания в состоянии нервной системы и психики. Они связаны с изменением погоды и уменьшением светового дня. В такие периоды у животных могут усиливаться проблемы, которые были до этого: в том числе тревожность, страхи и агрессия.

