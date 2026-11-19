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Министерство финансов России в ближайшее время направит в правительство проект акта о повышении ввозных пошлин на деликатесы из недружественных стран. Повышенные ставки должны заработать не позднее начала 2027 года, рассказал статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы.

Замминистра уточнил, что документ внесут в правительство так, чтобы новые ставки действовали не позднее нового года.

Параллельно Минфин готовит материалы, чтобы вынести этот вопрос на обсуждение стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Их направят в комиссию ЕАЭС – повышенные пошлины должны работать не только в России, но и в других государствах объединения.

"Это два параллельных процесса, они также в настоящее время идут. Сами размеры ставок пошлин мы, естественно, обсудим с комитетом", – добавил Сазанов.

Ранее правительство РФ повысило пошлины на импорт крепкого алкоголя из недружественных стран до 35%, но не менее 5 евро за литр. До этого для этой продукции действовала ставка 20%. Новые ставки распространяются на спиртовые настойки, виски, ром, водку, ликеры и другие спиртовые напитки.