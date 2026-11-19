Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Дочь звезды КВН и Comedy Woman Елены Борщевой (после замужества – Юшкевич) Марта столкнулась с обвинениями в том, что она поступила в Российский институт театрального искусства (ГИТИС) по блату. Об этом артистка рассказала на юбилее КВН, передает "Звездач" в мессенджере MAX.

После новостей о поступлении Марты на актерский факультет в соцсетях появились комментарии о нечестно занятом месте, отметила Борщева. Об этом говорили и ребята с параллельных курсов. Однако, подчеркнула юмористка, после личного знакомства с девушкой они изменили свое мнение.

По словам Борщевой, ее дочь проходила все туры и поступала во все основные актерские вузы. В некоторых она проходила, но затем выбывала. В итоге Марта поступила в ГИТИС. Если бы этого не случилось, она планировала поступать на следующий год.

Ранее актриса Анна Пересильд поступила в Московскую школу кино (МШК) и столкнулась с хейтом в соцсетях. Пользователи обвинили ее в том, что она использовала наследственную славу для построения карьеры.

За нее заступилась заслуженная артистка РФ Дарья Мороз. Она подчеркнула, что Пересильд прошла все отборочные туры на актерский курс МШК на общих основаниях.

