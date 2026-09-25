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25 сентября, 15:56

Шоу-бизнес

Актриса Александрина Олексюк поступила в МГУ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/aleksandrinaoleksyuk

19-летняя актриса Александрина Олексюк, бывшая супруга режиссера Марка Горобца, поступила в Московский государственный университет. Ее слова с премьеры нового сезона СТС передал портал Super.

По словам актрисы, для нее важно не просто прикоснуться к профессии, а получить фундаментальное образование в сфере телевидения. Она решила познать киноиндустрию изнутри.

"Для меня это стало большим событием, потому что это лучший университет страны. Мне стало интересно по-настоящему узнать, что такое кино и медиа с другой стороны", – отметила Олексюк.

Ранее певица Люся Чеботина сообщила о поступлении на факультет эстрадно-джазового искусства в Академии имени Гнесиных. Артистка отметила, что она хотела пойти туда учиться на продюсера еще 10 лет назад, но тогда сделать это не позволили финансовые причины.

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