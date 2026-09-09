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09 сентября, 10:34

Шоу-бизнес

Люся Чеботина стала студенткой Академии имени Гнесиных

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/lusia_chebotina

Певица Люся Чеботина поступила в Академию имени Гнесиных. Об этом артистка сообщила в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Чеботина будет изучать эстрадно-джазовое искусство. По ее словам, поступить в академию она хотела еще десять лет назад, однако тогда выбрала продюсерский факультет, где не смогла начать обучение по финансовым причинам.

Перед нынешними вступительными испытаниями артистка сильно волновалась. Она призналась, что с трудом справлялась с переживаниями, а ожидание результатов показалось ей очень долгим.

"Учиться никогда не поздно, подумала я и рискнула. И вот я первая в списке (платников), хотя по баллам я, по ходу, и на бюджет бы прошла. Но не хочу ни у кого отнимать бюджетное место и возможность учиться и идти к своей мечте", – заявила Чеботина.

До этого исполнительница уже училась в системе Гнесиных. В 19 лет она окончила Гнесинское училище на Ордынке (ГМУЭДИ) по специальности "эстрадно‑джазовый вокал, педагог".

Ранее Чеботина заявляла, что хочет быть как Прохор Шаляпин. Певица поделилась, что старается реализовать свои желания самостоятельно и нередко приобретает ювелирные украшения. При этом в подарок она хотела бы получить дом на море.

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