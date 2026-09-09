Футбольное поле с подогревом и живописный сад появятся в Екатерининском парке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Екатерининском парке в центре Москвы после благоустройства появятся футбольное поле с подогревом и живописный сад. Об этом сообщил комплекс горхозяйства со ссылкой на заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

"После окончания работ парк станет всесезонным общественным пространством, в котором будут созданы возможности для отдыха и занятий спортом для разных поколений жителей столицы", – отметил Бирюков.

По словам заммэра, специалисты уже укрепили берега водоема и восстановили историческую дорожку вдоль пруда в одном из старейших приусадебных парков столицы. Приводится в порядок павильон-ротонда и зона отдыха, завершается ремонт парадной лестницы.

Кроме того, специалисты комплекса горхозяйства обновят вход, создадут воздушную арку, восстановят танцевальную веранду, разместят павильоны лодочной станции с зоной солярия и ресторан с террасой.

Появится амфитеатр со спуском к воде, на месте старой эстрады установят новый всесезонный павильон для мероприятий, также возведут спортивный павильон с раздевалками. Старое футбольное поле заменят новым с профессиональным покрытием и подогревом.

Для взрослых с детьми откроется круглогодичный павильон семейного центра, где будут проходить лекции, кинопоказы и мастер-классы. Рядом сделают большую детскую площадку в экостиле, еще одну игровую зону оборудуют у планетария.

После завершения благоустройства в парке появятся площадки для мероприятий и занятий спортом, доступные людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе теннисные корты.

Пространство перед зданием усадьбы В. С. Салтыкова превратится в живописный сад для прогулок и тихого отдыха. Специалисты приведут в порядок пешеходные дорожки, ротонды и розарий, а также выделят площадки для игры в шахматы. На финальном этапе в парке высадят деревья и многолетники.

Ранее многофункциональная спортивно-игровая территория появилась в районе Кунцево на аллее 11 Героев Саперов. Уточнялось, что ее вписали в существующую зеленую зону. В целом пространство разделили на несколько площадок и связали между собой сетью новых пешеходных маршрутов. В рамках благоустройства также установили новую парковую мебель и опоры наружного освещения, обновили газоны.

