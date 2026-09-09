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09 сентября, 12:35

Политика

В Московском военном округе создадут отряды FPV-перехватчиков из резервистов

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Специализированные отделения FPV-перехватчиков из числа резервистов создадут в Московском военном округе для защиты объектов инфраструктуры от беспилотников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВО.

Новые подразделения будут использовать высокоскоростные FPV-дроны для противодействия БПЛА и защиты военных и гражданских объектов. Сейчас военнослужащие с боевым опытом проходят переподготовку, чтобы в дальнейшем обучать работе с дронами резервистов.

Программа подготовки инструкторов включает изучение характеристик беспилотников, занятия на специализированных симуляторах и практические полеты на полигонах. После завершения переподготовки инструкторов начнется обучение резервистов, заключивших контракты с Минобороны России.

Ранее Владимир Путин поддержал идею военкора Евгения Поддубного, которая дает шанс тяжелораненым добровольцам вернуться в строй. Речь идет о привлечении бойцов с категорией Д к защите тыловых объектов от атак БПЛА.

Предполагается, что такие добровольцы будут нести службу в составе подразделений БАРС, обеспечивая безопасность городов и предприятий, что позволит им приносить пользу стране, не отправляясь на передовую.

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