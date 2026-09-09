АиФ выпустил вторую книгу в серии "Во славу Родины!"

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"Аргументы и факты" совместно с редакцией ОГИЗ издательства "АСТ" выпустили вторую книгу – "Люди земли. Истории тех, кто изменил мир сельского хозяйства". Ее презентация состоялась 4 сентября на 39-й Московской международной книжной ярмарке, сообщает aif.ru.

Издание собрало лучшие очерки из рубрики "Люди земли" в АиФ. В центре историй – люди, которые внесли вклад в развитие сельского хозяйства.

"Подбор очерков выстроен так, что судьбы людей земли складываются в одну нить, в одно повествование о чем-то большем. Читаешь и будто смотришь кино, а знания уже усваиваются сами собой", – рассказала заведующая редакцией ОГИЗ издательства "АСТ" Юлия Данник.

Главный редактор ИД "Аргументы и факты" Михаил Чкаников отметил, что герои очерков заслуживают памятников. По его словам, поскольку поставить их в граните, бронзе или мраморе невозможно, АиФ создает "памятники из слов".

Первой совместной книгой издательского дома и редакции ОГИЗ стало издание "Век русских конструкторов. Истории выдающихся изобретений и их создателей". 2 сентября оно вошло в пятерку финалистов национального конкурса "Книга года" в номинации Non-fiction.

Ранее в июле состоялся релиз нового романа Харуки Мураками "История Кахо". Это первая работа автора, где центральным персонажем выступает женщина – 26-летняя иллюстратор детских книг, которая "не обладает ни выдающейся красотой, ни особым умом", но отличается большим любопытством.