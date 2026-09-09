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09 сентября, 17:19

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Daily Mail: Леди Гагу заподозрили в тайной свадьбе с Майклом Полански

Леди Гага могла тайно выйти замуж за Майкла Полански

Фото: legion-media.com/Alamy/Stills Press

Певица Леди Гага (настоящее имя – Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта. – Прим. ред.) могла тайно выйти замуж за бизнесмена Майкла Полански. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на близкий к паре источник.

По информации инсайдера, знакомые артистки не видели ее и не получали от нее вестей уже больше месяца. Ближайшее окружение предполагает, что певица сбежала с возлюбленным и в настоящее время проводит медовый месяц, стараясь зачать ребенка.

Другой собеседник издания отметил, что Леди Гага давно хотела создать семью после 40 лет. По его словам, у певицы есть только одна сестра Натали, и она всегда мечтала о большой семье.

"<...> Ей нужно, чтобы у ее детей было много братьев и сестер и чтобы они могли опираться друг на друга", – объяснил он.

Леди Гага и Майкл Полански обручились в 2024 году. В октябре того же года в интервью Джимми Киммелу исполнительница говорила, что хотела бы просто расписаться с возлюбленным и после церемонии заказать китайскую еду.

Ранее стало известно, что актриса Фиби Дайневор, которая сыграла роль Дафны в сериале "Бриджертоны", вышла замуж за актера и продюсера Кэмерона Фуллера. Церемония бракосочетания прошла во французском Провансе в поместье "Ле-Мас-де-Пуарье" XVIII века. На праздник пара пригласила родственников и друзей. После обмена клятвами были танцы и торжественный ужин.

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