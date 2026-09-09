Кабмин РФ рассмотрит проект федбюджета на 2027–2029 годы в конце сентября

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Правительство России рассмотрит проект федерального бюджета на 2027–2029 годы в конце сентября. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС.

"Мы рассмотрим (проект федерального бюджета. – Прим. ред.) в последней декаде сентября", – сказал министр.

Между тем повышение налогов в стране не обсуждалось, несмотря на увеличение дефицита федбюджета, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, показатель дефицита – это "подвижная цифра", которая не должна вызывать серьезной обеспокоенности.

Макроэкономическая стабильность обеспечивается, кабмин постоянно занимается вопросами экономического развития, заверил политик.