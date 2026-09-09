Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 19:31

Общество

Москвичка получила 9 лет колонии за шантаж бывшего любовника

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Никулинский суд Москвы приговорил женщину к девяти годам колонии общего режима за вымогательство у бывшего любовника. Об этом сообщает РИА Новости.

Из судебных документов следует, что с осени 2023 года по июль 2024 года она состояла в интимных отношениях с заместителем генерального директора сети ресторанов. Зная, что для него важны семья, честь и деловая репутация, она неоднократно требовала передать ей деньги в крупном и особо крупном размерах. В случае отказа женщина угрожала рассказать об их связи его жене и распространить сведения в соцсетях.

В августе 2024 года потерпевший перевел ей деньги, однако на этом шантаж не прекратился. Вскоре женщина потребовала более крупную сумму или покупку апартаментов, а затем – автомобиль Porsche Cayenne.

В ноябре 2024 года в ресторане на западе Москвы она подписала договор купли-продажи машины и расписку о получении денег, хотя фактически средства не передавались. В этот момент в помещение вошли сотрудники полиции, проводившие оперативный эксперимент.

В ходе судебного следствия изучалась переписка, в которой женщина угрожала потерпевшему проверками налоговой, публикацией видео и сообщениями его детям.

Суд признал ее виновной по части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере") и приговорил к реальному сроку.

При этом суд предоставил отсрочку отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летия. Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила приговор без изменения.

Ранее в Дмитрове полицейские задержали 33-летнюю женщину, которая подожгла автомобиль и дом бывшего возлюбленного из-за ревности. В результате строение полностью сгорело. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также


судыобществогород

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика