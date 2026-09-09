Москвичка получила 9 лет колонии за шантаж бывшего любовника

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Никулинский суд Москвы приговорил женщину к девяти годам колонии общего режима за вымогательство у бывшего любовника. Об этом сообщает РИА Новости.

Из судебных документов следует, что с осени 2023 года по июль 2024 года она состояла в интимных отношениях с заместителем генерального директора сети ресторанов. Зная, что для него важны семья, честь и деловая репутация, она неоднократно требовала передать ей деньги в крупном и особо крупном размерах. В случае отказа женщина угрожала рассказать об их связи его жене и распространить сведения в соцсетях.

В августе 2024 года потерпевший перевел ей деньги, однако на этом шантаж не прекратился. Вскоре женщина потребовала более крупную сумму или покупку апартаментов, а затем – автомобиль Porsche Cayenne.

В ноябре 2024 года в ресторане на западе Москвы она подписала договор купли-продажи машины и расписку о получении денег, хотя фактически средства не передавались. В этот момент в помещение вошли сотрудники полиции, проводившие оперативный эксперимент.

В ходе судебного следствия изучалась переписка, в которой женщина угрожала потерпевшему проверками налоговой, публикацией видео и сообщениями его детям.

Суд признал ее виновной по части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере") и приговорил к реальному сроку.

При этом суд предоставил отсрочку отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летия. Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила приговор без изменения.

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