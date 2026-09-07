Диетолог Михалева: прием "Оземпика" может обернуться рвотой и головокружениями

Россиянка не может справиться с тяжелыми побочными эффектами после применения препарата для похудения "Оземпик", утверждают СМИ. Чем опасны подобные средства и можно ли требовать компенсацию с производителя, разбиралась Москва 24.

Вплоть до реанимации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций препарата для похудения "Оземпик", сообщил телеграм-канал SHOT.



Пострадавшая рассказала журналистам, что начала курс в 2024 году в надежде снизить вес, одновременно посещая тренировки. За два месяца ей удалось избавиться от 12 килограммов, она постепенно отказалась от уколов.



Однако спустя несколько месяцев после окончания приема самочувствие женщины резко ухудшилось. По ее словам, она потеряла сознание в самолете и после посадки попала в реанимацию с тромбоэмболией легочной артерии и осложнением в виде сердечно-сосудистого коллапса. Она восстанавливалась порядка двух лет, однако впоследствии возникли головокружения и трудности с пространственной ориентацией.



В ходе дополнительного обследования у женщины обнаружили рефлюкс-эзофагит – патологию, при которой желудочное содержимое попадает в пищевод, вызывая повреждение слизистой. Пострадавшая списала осложнения на "Оземпик", однако к единому мнению врачи так и не пришли. Обострение удалось купировать, но пациентка продолжает наблюдение у гастроэнтеролога. При этом, по ее заверениям, сброшенный вес вернулся.



Ранее на маркетплейсах появилась биологически активная добавка "Турбо Оземпик", рекламируемая как средство для ускоренного похудения. Продукт предлагается под брендом, визуально и фонетически напоминающим оригинальный "Оземпик". Последний производится датской компанией Novo Nordisk и официально не поставляется в РФ.



В описании товара продавцы указали, что добавка прошла клинические испытания, имеет сертификаты качества и запатентована в РФ. При этом состав не имеет отношения к оригинальному средству и включает соли бета-гидроксибутирата, экстракты померанца и гуараны, кофеин и иные компоненты. Семаглутид – действующее вещество препарата – в добавке отсутствует.

Губительное лекарство?

Связь тромбоэмболии с "Оземпиком" не подтверждена: механизм действия препарата не затрагивает процессы свертывания крови, заявила Москве 24 врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева.



"Самый опасный побочный эффект – замедление работы желудочно-кишечного тракта. Если принимать препарат без назначения врача или неправильно питаться, могут возникнуть желчекаменная болезнь, диарея, запоры, тошнота, рвота, падение артериального давления", – подчеркнула она.



По словам специалиста, при бесконтрольном приеме и сильном похудении снижается мышечная масса, что нежелательно – могут возникнуть головокружения и обмороки.



"Но в данном случае причина обмороков была другая – тромбоз. Пациентка полгода не принимала препарат, его в организме давно нет. При этом после его отмены вес может вернуться с плюсом", – пояснила эксперт.



Она объяснила, что препарат принимают один раз в неделю, что связано с продолжительностью действия: он сохраняется в организме до 7 дней. Полное выведение же занимает до двух недель. В теле вещество расщепляется ферментами до аминокислот, а оставшиеся компоненты выводятся почками вместе с мочой, отметила диетолог.

"Обязательное правило: врач может рассмотреть лекарственную терапию, только если в течение полугода вес не снижается благодаря модификации образа жизни. Показания – ожирение (индекс массы тела (ИМТ) выше 30 килограммов на квадратный метр) или предожирение с осложнениями (диабет второго типа, артериальная гипертензия, жировая болезнь печени). При нормальной массе тела или предожирении без осложнений препарат не назначается", – сказала Михалева.

Получить компенсацию

В свою очередь, адвокат Екатерина Батурина рассказала Москве 24, что основой любой ответственности медицинской организации или производителя является наличие причинной связи между оказанием помощи, в том числе в результате приема препаратов, и последствиями.



"Она устанавливается только заключением экспертов, поскольку вопрос требует специальных познаний, сбора полного анамнеза и иных процедур", – подчеркнула юрист.



По ее словам, пациент может обратиться не только в клинику, где было назначено лечение, но и к производителю медпрепарата с претензией, в которой необходимо отразить суть ситуации и приложить заключения.





Екатерина Батурина адвокат В случае отказа следует готовить иск и уже в рамках судебного спора устанавливать причинную связь и требовать компенсацию. Если он будет удовлетворен, пациент получит возврат стоимости лечения, компенсацию морального вреда и расходы на восстановление.

Если же доказанный вред был нанесен импортным препаратом, как правило, у производителей есть представитель в РФ. В таких случаях можно обратиться к нему.

Если представителя нет, следует подавать иск в иностранный суд. При этом на практике есть случаи, когда решение суда РФ признается законным, например, в той же Дании, где производят "Оземпик", заключила Батурина.

