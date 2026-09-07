Пытавшегося наехать на полицейского в Подмосковье приговорили к пяти годам

Фото: MAX/"Суды общей юрисдикции Московской области"

Балашихинский городской суд Московской области приговорил к пяти годам лишения свободы 47-летнего Равиля Аймалетдинова, который сбил инспекторов ГИБДД и протаранил их машину. Его признали виновным в угрозе применения насилия к представителю власти, умышленном повреждении имущества и управлении автомобилем в состоянии опьянения, сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Суд установил, что днем 16 января 2026 года Аймалетдинов, не имея водительских прав, управлял автомобилем Porsche Cayenne S в нетрезвом состоянии. Проезжая по улице Терешковой, он не выполнил требования инспекторов ДПС об остановке и попытался уехать.

Во время попытки скрыться он намеренно столкнулся со служебной машиной ГИБДД. В момент наезда рядом с машиной находились два сотрудника полиции, которым Аймалетдинов причинил телесные повреждения.

Помимо 5 лет в колонии общего режима, Аймалетдинова лишили прав на 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд конфисковал его машину.

Ранее в Москве завели уголовное дело по факту нападения на контролера – по статье о насилии в отношении представителя власти. Инцидент произошел 5 августа. В настоящее время женщине предъявлено обвинение, работа над доказательствами продолжается.

