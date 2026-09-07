Средства ПВО уничтожили 32 беспилотника ВСУ над регионами России и Черным морем

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) за день уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что перехват и уничтожение дронов произошли в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Орловской областей, а также Пермского края, Крыма и акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли поражение украинским объектам транспортно-логистической инфраструктуры, применяемым ВСУ. Отмечается, что атаке подверглись хранилища БПЛА и запчастей к ним, а также места временной дислокации украинских воинских подразделений и иностранных наемников в 142 локациях.

