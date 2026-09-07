07 сентября, 21:10Происшествия
Средства ПВО уничтожили 32 беспилотника ВСУ над регионами России и Черным морем
Фото: mil.ru
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за день уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что перехват и уничтожение дронов произошли в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Орловской областей, а также Пермского края, Крыма и акваторией Черного моря.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли поражение украинским объектам транспортно-логистической инфраструктуры, применяемым ВСУ. Отмечается, что атаке подверглись хранилища БПЛА и запчастей к ним, а также места временной дислокации украинских воинских подразделений и иностранных наемников в 142 локациях.