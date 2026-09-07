07 сентября, 12:21Политика
ВС РФ поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры ВСУ
Фото: MAX/"Минобороны России"
Вооруженные силы РФ за сутки нанесли поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, которые используются ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, также были атакованы места хранения БПЛА и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Для нанесения ударов российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию и ударные дроны. В атаках были задействованы ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ.
Ранее войска России поразили сухогруз "Мавка" с военно-техническим имуществом в порту Черноморска. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по производственно-погрузочному комплексу в порту Измаил. Он использовался для разгрузки военных грузов, которые страны Запада поставляли ВСУ.
Также в акватории Черного моря поражен патрульный катер, используемый для проводки судов. В оборонном ведомстве уточнили, что для поражения вражеских объектов были использованы ударные дроны.
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