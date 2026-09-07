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07 сентября, 14:21

Общество

Врачи в Москве спасли 15-летнюю пациентку с заворотом сигмовидной кишки

Фото: МАХ/"Московская медицина"

Врачи Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" помогли 15-летней девочке с редкой патологией кишечника – заворотом сигмовидной кишки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Депздрава.

Подросток поступила в медучреждение с жалобами на боль в животе и тошноту. После обследования врачи диагностировали заворот сигмовидной кишки – острое состояние, при котором часть кишечника перекручивается вокруг своей оси.

По словам заместителя главного врача по детской хирургии центра Максима Айрапетяна, у детей такой диагноз встречается нечасто – в 2–4% случаев. Дополнительным фактором стала врожденная особенность пациентки – удлиненная сигмовидная кишка.

Без своевременного лечения заворот может привести к нарушению питания тканей, их повреждению и воспалению брюшной полости. В ходе операции медики успешно удалили измененный участок кишки.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо, ее выписали домой. Теперь она посещает плановые осмотры.

Медики напомнили, что у детей и подростков боль в животе случается часто и, как правило, не представляет опасности. Однако, если боль сильная и длительная, а также сопровождается тошнотой, вздутием или задержкой стула, – это повод обратиться за помощью. Чем раньше специалисты назначат лечение, тем эффективнее оно будет.

Ранее врачи Морозовской больницы помогли 13-летней девочке с врожденной сосудистой патологией. Из-за скопления аномальных сосудов ее губа сильно увеличилась, мешая ей есть и говорить. Хирурги провели операцию, восстановив обычную форму губы. Спустя несколько дней пациентку выписали.

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