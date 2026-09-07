Сомнолог Полуэктов: микросон за рулем может привести к аварии

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Несколько секунд микросна за рулем могут закончиться аварией, так как человек продолжает выполнять привычные действия, но отдельные участки его мозга уже переходят в состояние сна. Об этом "Газете.ру" рассказал врач, президент Российского общества сомнологов Михаил Полуэктов.

"При длительной монотонной работе периодически мозг отключается и выпадает из сознания на несколько секунд. Одни зоны мозга продолжают бодрствовать, и водитель не падает как подкошенный, но у него отключается зона мозга, отвечающая за критическое восприятие действительности, и он может не отреагировать на изменения дорожной ситуации", – предупредил специалист.

Такое состояние называют локальным сном. Его возникновение у людей стало рассматриваться после экспериментов советских ученых с черноморскими дельфинами в 1973 году. Исследователи установили, что животные способны одновременно спать одним полушарием и бодрствовать другим. Позже ученые обнаружили сходный принцип и у человека, особенно при длительной однообразной деятельности.

Микросон можно заметить по поведению человека. Он начинает медленнее воспринимать информацию, а речь может становиться бессвязной. Полуэктов рассказал, что с похожим состоянием родители сталкиваются, укладывая детей: мать может продолжать читать ребенку книгу, но, уже засыпая, произносить фразы, которые не имеют отношения к написанному в тексте.

При этом речь не идет о неисправности нервной системы. Во время микросна отдельные группы нейронов просто начинают работать по "сонному" сценарию.

В обычном состоянии мозг постоянно получает сигналы от органов чувств и использует их, чтобы человек мог реагировать на окружающую обстановку. Во сне он переключается на обработку информации, накопленной ранее, и определяет, какие сведения сохранить, а какие считать лишними.

При локальном сне такой переход происходит не во всем мозге сразу. В связи с этим человек может на несколько мгновений перестать воспринимать отдельные сигналы, даже не осознавая этого.

Например, если в сон перейдет участок, обрабатывающий звук ветра, человек временно перестанет его слышать. Аналогично может измениться восприятие сигналов, поступающих от внутренних органов.

При этом опасность представляет прежде всего отключение тех зон, которые необходимы для взаимодействия с внешним миром. Человек может продолжать выполнять автоматические действия, но утратить способность правильно оценить ситуацию и принять решение, что особенно критично при управлении автомобилем или другой техникой.

Ранее в Чебоксарах 18-летний водитель Renault Logan съехал с дороги и врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате погибла женщина, ещё один мужчина госпитализирован. По словам водителя, он уснул за рулем.