Жительница Сахалина похитила ребенка, чтобы "проучить" его родителей

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В Смирныховском районе Сахалинской области местная жительница увела к себе домой 5-летнего мальчика, чтобы "проучить" его родителей за недостаточный контроль. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Информация об исчезновении ребенка поступила правоохранителям 5 сентября. Заявители рассказали, что мальчик вышел гулять во двор и не вернулся. На поиски сразу направили сотрудников полиции.

В ходе розыска правоохранители вышли на женщину, которая забрала ребенка к себе. Злоумышленница передала его сотрудникам полиции. На допросе подозреваемая объяснила, что хорошо знает семью и считает ее благополучной.

Очевидцы, в свою очередь, рассказали, что в день исчезновения ребенок играл на площадке, когда на улице еще было светло.

Сейчас полиция проводит проверку. Собранные материалы планируют передать в Следственный комитет РФ для принятия процессуального решения и вынесения правовой оценки действиям женщины.

Кроме того, в отношении матери мальчика составили административный протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

Ранее мужчина напал на 15-летюю девочку на юге Москвы и похитил у нее два мобильных телефона стоимостью 40 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся. Пострадавшая обратилась за медпомощью, а ее отец написал заявление в полицию.

В итоге нападавшего установили и задержали. Им оказался 21-летний москвич. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

