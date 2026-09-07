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07 сентября, 14:46

Политика

В АдГ заявили о намерении партии добиваться сближения с Россией

Фото: depositphotos/sezerozger​

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что после победы на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт партия будет добиваться изменения санкционной политики и восстановления отношений с Россией. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеканал ARD.

По словам политика, для этого АдГ намерена оказывать давление на федеральное правительство Германии через Бундесрат. Партия рассчитывает сформировать правительство в регионе и будет искать партнеров среди других политических сил.

"Мы направим предложения о диалоге всем партиям", – заявил сопредседатель движения.

Хрупалла также призвал Христианско-демократический союз Германии (ХДС) сделать выводы после неудачного результата на выборах. По его мнению, кандидатом на пост премьер-министра земли станет Ульрих Зигмунд.

Отношения между Москвой и Берлином обострились после инцидента в лейпцигском аэропорту, когда у украинского грузового Ан‑124 обнаружили беспилотник с взрывателем. Позже полиция нашла там еще один БПЛА с 50 граммами гексогена.

Позднее стало известно, что с 11 сентября генконсульство России в Бонне по требованию властей Германии прекратит выдачу готовых паспортов в связи с закрытием дипломатического учреждения. В ответ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона закроет отделения Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, в свою очередь, говорил о том, что это "еще больше ухудшает" отношения между странами. Он выразил сожаление в связи с данным решением.

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