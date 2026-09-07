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07 сентября, 15:54

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Эксперт Краснухина: работники выгорают при отсутствии поощрения со стороны руководства

Эксперт рассказала об одной из главных причин выгорания на работе

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Недостаток признания со стороны руководства может снижать инициативность сотрудников и способствовать эмоциональному выгоранию. Работники, которые регулярно получают признание своих результатов, на 82% чаще демонстрируют высокую вовлеченность, рассказала "Газете.ру" эксперт по развитию партнерского направления Екатерина Краснухина.

По ее словам, сотруднику важно видеть, что его усилия замечают и они приводят к конкретному результату. Если вместо признания человек получает лишь увеличение нагрузки, это может сформировать ощущение, что проявлять инициативу в компании бессмысленно.

Краснухина считает, что одной разовой премии недостаточно для создания устойчивой мотивации. Регулярные бонусы, понятные критерии поощрения и своевременная обратная связь позволяют сотруднику лучше понимать связь между собственной работой и результатами компании.

"Размытые фразы вроде "хорошая работа" не дают сотруднику понимания того, что именно было ценным. Гораздо эффективнее обозначить конкретный результат и его влияние на команду или бизнес, и сразу подкрепить его бонусом. Не менее важный момент состоит в том, что не стоит откладывать вознаграждение до конца квартала или года", – подчеркнула эксперт.

При этом даже инициативные сотрудники могут долгое время оставаться без внимания руководства, постепенно теряя интерес к работе и психологически отдаляясь от компании. По мнению Краснухиной, именно отсутствие системной работы с вовлеченностью может становиться одной из причин такого выгорания.

Если рабочая нагрузка становится чрезмерной, отдельные категории сотрудников вправе официально перейти на неполное рабочее время. Как рассказала RT юрист и эксперт трудового права Екатерина Афанасьева, к ним относятся беременные женщины, работники с детьми до 14 лет или детьми-инвалидами до 18 лет, а также сотрудники, ухаживающие за больным членом семьи.

Для оформления неполного рабочего дня или недели необходимо подать работодателю письменное заявление и документы, подтверждающие право на такой режим. Решение должны принять в течение пяти рабочих дней с момента обращения. Неполное рабочее время устанавливается на период, пока сохраняются соответствующие обстоятельства.

Остальные сотрудники также могут договориться с работодателем о сокращенном рабочем времени. В этом случае стороны самостоятельно определяют срок действия такого режима.

Ранее психолог, специалист по межличностным и семейным отношениям Ирина Котихина рассказала, что эмодзи помогают быстрее устанавливать эмоциональную связь. Однако в рабочих чатах стоит использовать только "безопасные" варианты, например палец вверх или офисные обозначения.

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