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07 сентября, 15:56

Общество

Володин призвал детей играть в шахматы вместо гаджетов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал детям проводить время за шахматами, а не в гаджетах. Об этом он заявил на открытии шахматного клуба имени Станислава Говорухина в подшефном колледже в деревне Дугино Смоленской области.

"Шахматы учат думать. Те, кто сидит все время в гаджетах, они смотрят чужую жизнь, а своя намного интереснее", – сказал Володин в эфире ИС "Вести".

Кроме того, в своем канале в мессенджере MAX председатель ГД отметил, что Говорухин любил играть в шахматы и многое делал для их популяризации. Вместе с открытием клуба стартовал первый турнир, в котором участвуют обучающиеся первого медико-технологического колледжа – лицея-интерната "Феникс" и дети из других образовательных учреждений Смоленской области.

Также Володин сообщил, что передал "Фениксу" картину, написанную Говорухиным при посещении этих мест.

Ранее в парке культуры и отдыха "Сокольники" состоялся шахматный турнир с участием чемпиона мира по быстрым шахматам и блицу Сергея Карякина. В мероприятии приняли участие юные шахматисты, ветераны боевых действий, а также участники проекта "Московское долголетие".

Посетители парка смогли сыграть с гроссмейстером. Кроме того, Карякин провел сеанс одновременной игры, пообщался с участниками и разобрал их партии.

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