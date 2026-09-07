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07 сентября, 18:04

Политика

Премьер Словакии Фицо выразил надежду на отказ Германии от войны с Россией

Фото: ТАСС/EPA/Robert Hegedus

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что Германия не станет прибегать к началу военного противостояния с Россией для отвлечения внимания от победы ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на региональных выборах. Об этом сообщает News.ru.

По словам Фицо, итог выборов для АдГ нужно воспринимать как суверенное решение граждан. Он также сказал, что надеется на то, что результат выборов в Германии не приведет к тому, что потерпевшее крах правительство ФРГ решит использовать войну с Россией для маскировки поражения правящей партии.

"Германия мелких ошибок не делает", – подчеркнул политик.

Ранее сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла заявил, что после победы на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт партия намерена добиваться пересмотра санкционной политики и восстановления отношений с Россией. Он также призвал ХДС сделать выводы после неудачного исхода выборов.

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