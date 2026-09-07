Театр "Золотое кольцо" Кадышевой задолжал более 2,5 млн рублей по налогам

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Театр "Золотое кольцо", учредителями которого являются народная артистка Надежда Кадышева и ее сын Григорий Костюк, задолжал более 2,5 миллиона рублей по налогам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы налоговой службы.

Согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Кадышевой принадлежит 30% компании, а Костюку – 70%.

Из материалов налоговой следует, что почти 1,2 миллиона рублей задолженности приходится на страховые взносы. Еще более 583 тысяч рублей театр не доплатил по налогам на прибыль, 550 тысяч рублей – по налогам на имущество организации, 217 тысяч рублей – по налогам на доходы физических лиц и почти 19 тысяч рублей – по транспортным налогам. Кроме того, было начислено 4 тысячи рублей пеней.

Помимо налоговых долгов, у театра есть проблемы и с контрагентами. Как следует из судебных документов, акционерное общество "Дворец спорта" подало иск о взыскании с театра денег за ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Стороны заключили мировое соглашение, по которому театр обязался выплатить 200 тысяч рублей неустойки, 932,5 тысячи рублей неосновательного обогащения и 23,9 тысячи рублей госпошлины.

Однако в установленный срок театр необходимую сумму не перечислил. В связи с этим судебные приставы начали принудительно взыскивать с него 200 тысяч рублей.

Ранее мировой судья оштрафовал актера Николая Фоменко на 10 тысяч рублей. Причиной стала неуплата административного штрафа в установленный срок. Выяснилось, что артист оплатил штраф по другому административному правонарушению, однако сделал это уже после истечения срока оплаты.