Младшая дочь Рианны и A$AP Rocky стала лицом обложки журнала W China

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/wmagchina

Младшая дочь певицы Рианны и рэпера A$AP Rocky Роки Айриш Майерс появилась на обложке журнала W China. Кадр опубликовали на странице издания в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

На фото дочь артистов, родившаяся 13 сентября 2025 года, позирует на руках у отца. Исполнитель одет в голубую рубашку, белую футболку и джинсы, а девочка – в джинсовый комплект, состоящий из топа и штанов.

"Думаю, все мы стремимся любить кого-то, ничего не ожидая взамен. И мне повезло, что у меня трое малышей, которых я могу так любить", – рассказал рэпер.

Для Роки эта обложка стала второй в жизни. В апреле она позировала в подгузнике Dior Haute Couture вместе со знаменитой матерью.

Рианна начала встречаться с A$AP Rocky в 2020 году. В мае 2022-го у них родился мальчик, которого пара назвала RZA Ательстон Майерс. В августе 2023-го у певицы и рэпера появился на свет второй сын. Артисты дали ему имя Риотт Роуз Майерс.

В сентябре 2025 года у пары родился третий ребенок – дочь. Ее назвали Роки Айриш Майерс в честь отца.

