Фигуристка Медведева заявила, что не вернется к соревнованиям из-за здоровья

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в интервью каналу "ДоброFON" заявила, что не смогла бы возобновить карьеру.

"Нужно все равно рационально себя оценивать. Я знаю, что в ситуации моего здоровья это невозможно", – указала спортсменка.

Такой ответ Медведева дала, рассуждая о возможном возвращении на соревнования фигуристки Александры Трусовой. В начале года последняя заявила, что возобновляет спортивную карьеру. Она вернулась к заслуженному тренеру РФ Этери Тутберидзе, под руководством которой выступала на протяжении долгого времени.

Сама Тутберидзе заявляла, что возвращение Трусовой свидетельствует лишь о том, что фигуристка не успела полностью реализовать себя. Она также восхитилась силой воли спортсменки, которая продолжала тренироваться практически до самых родов, а после рождения ребенка быстро вернулась в форму.

В начале сентября Трусова заняла второе место на международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио. По сумме двух программ она набрала 221,06 балла: 74,92 за короткую и 146,14 за произвольную. Победительницей турнира стала японка Мао Симада, набравшая 231,32 балла (78,84 за короткую и 152,48 за произвольную). Третье место заняла россиянка Анна Фролова с результатом 207,86 балла (73,66+134,20).

