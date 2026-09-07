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07 сентября, 18:23

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Врач Котова: молочные продукты могут спровоцировать обострение перхоти осенью

Трихолог рассказала, что может вызвать осеннее обострение перхоти

Фото: depositphotos/OceanProd​

Риск появления перхоти возрастает осенью из-за стресса и состояния желудочно-кишечного тракта. Однако специальные средства и рацион с ограниченным содержанием молочных и сладких продуктов помогут снизить проявления этого диагноза, рассказала Москве 24 врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Ирина Котова.

Ранее телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА" сообщил, что осенью у россиян вырос спрос на шампуни от перхоти. По мнению Котовой, это можно объяснить тем, что после лета часто происходит обострение себорейного дерматита.

Ведь кожа как лица, так и головы очень подвержена перепадам температуры. И надо учитывать, что в летний период она больше смазывается кожным салом. С похолоданием его становится меньше, к тому же из-за ухудшения погоды и сокращения светового дня падает иммунитет, что тоже может сыграть свою роль.
Ирина Котова
врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог

Также перхоть и себорейный дерматит очень связаны с состоянием желудочно-кишечного тракта и нервной системой, которые осенью тоже часто страдают, потому что многие испытывают стресс из-за окончания сезона отпусков.

"Но надо отметить, что себорейный дерматит, как правило, дебютирует уже в подростковом возрасте, когда меняется гормональный фон. И те, у кого он однажды появился, в последующем как раз подвержены обострениям. Так что им важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, который индивидуально подберет средства, которые в том числе надо будет применять для профилактики перед подобными рисковыми периодами", – пояснила Котова.

При сухой себорее обычно подбирают смягчающие средства с маслами и бессульфатные шампуни, которые не будут пересушивать кожу. При жирной хорошо работает то, что содержит салициловую кислоту и пиритион цинка, добавила трихолог.

Кроме того, для профилактики проблем важно наладить режим сна, постараться снизить стрессовую нагрузку и придерживаться правильного питания. В частности, обострение себореи часто провоцируют молочные продукты и те, что содержат глютен, а также сладкое и быстрые углеводы вроде выпечки и пирожных, отметила эксперт.

Ранее заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, что справиться с осенней сонливостью помогут продукты, богатые витаминами группы В. Поэтому в меню следует добавлять мясо, печень, яйца, зеленые листовые овощи и цельнозерновые продукты.

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