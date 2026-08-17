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17 августа, 10:13

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Врач Мухина: сладкая газировка может привести к выпадению волос

Врач предупредила о выпадении волос из-за сладких газировок

Фото: depositphotos/monticello

Сахар и химические добавки в сладких газировках способны привести к выпадению волос, гормональному сбою и хроническому воспалению на коже головы. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на врача-косметолога, трихолога Марият Мухину.

"Сахар из сладких напитков запускает процесс гликирования. Избыток глюкозы связывается с белками, включая коллаген и кератин, и повреждает структуру волос. В результате образуются продукты, которые сшивают белковые структуры, нарушая их архитектуру. Волос разрыхляется, истончается, становится ломким, а его стержень формируется неправильно", – отметила она.

Специалист подчеркнула, что высокий уровень сахара поддерживает системное воспаление, приводящее к нарушению микроциркуляции крови в коже головы. На фоне этого фолликулы лишаются кислорода и питательных веществ.

Кроме того, фосфорная кислота в газировке препятствует усвоению кальция и магния. Все это в совокупности укорачивает активную фазу жизни волоса, провоцируя поредение шевелюры, добавила врач.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина заявила, что гипертоникам нельзя употреблять много сладких фруктов. К ним относятся бананы, виноград и манго. Они повышают уровень глюкозы в крови, что приводит к разрушению стенок сосудов и усугубляет течение гипертонической болезни.

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