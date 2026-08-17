Самая большая зарплата зафиксирована в ЯНАО, Магаданской области и на Чукотке

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В пяти субъектах России доля работников с зарплатой выше средней по стране превышает 50%. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Магаданская область и Чукотский автономный округ. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Основным показателем для ранжирования регионов стала доля работников, чья зарплата превышает среднероссийский уровень, скорректированный на региональные цены. Расчеты проводились на основе данных о среднемесячной заработной плате крупных и средних предприятий без учета малого бизнеса. Для учета покупательной способности средняя зарплата по стране для каждого региона корректировалась на региональный уровень цен. Анализировался период с апреля 2025 по апрель 2026 года.

По оценкам экспертов агентства, в целом по России доля работников, получающих зарплату выше средней по стране, составляет немногим менее трети. При этом в 19 регионах этот показатель выше среднероссийского значения, а в 14 регионах он не превышает 15%.

Лидером рейтинга с заметным отрывом стал ЯНАО, где 65,8% работников получают зарплату выше среднероссийской. По мнению специалистов, такой результат объясняется высокими зарплатами в ключевой для региона отрасли – добыче нефти и газа, а также относительно умеренными ценами по сравнению с другими северными и удаленными регионами.

Второе место заняла Магаданская область с долей 57,2%, а третье – Чукотка (56,5%). Четвертую и пятую позиции занимают Ненецкий автономный округ (52,7%) и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (50,1%). Субъекты со второго по пятое место показали схожие результаты, что объясняется близкой структурой их экономик, ориентированных на добывающую отрасль – нефть, газ, золото и другие полезные ископаемые.

В число лидеров также вошли Сахалин (47,8%), Москва (44,5%), Санкт-Петербург (43,8%), Якутия (40,9%) и Татарстан (38,9%). Высокие показатели в этих субъектах связаны с наличием северных надбавок и сильным сектором добывающей промышленности, а Москва и Петербург привлекают работников благодаря статусу главных финансовых и интеллектуальных хабов, где базируются головные офисы крупнейших корпораций.

Разница между первыми и последними строчками рейтинга колоссальна: средний процент высокооплачиваемых сотрудников в топ-10 более чем в пять раз превышает аналогичную цифру у аутсайдеров. Доля таких работников в Татарстане многократно превосходит максимальное значение среди 10 самых слабых регионов (в Ставропольском крае этот показатель составляет лишь 12,8%). В еще 31 субъекте РФ процент высокооплачиваемых специалистов варьируется от 20 до 30%.

В ряде субъектов, преимущественно занимающих нижние позиции, доля "зарплат в конвертах" может быть значительна. У пяти аутсайдеров доля работников с зарплатами выше средней ниже 10%, что может искажать статистику.

Согласно исследованию, в масштабах России порядка 8% работников получают больше, чем две среднероссийские зарплаты. Разница по этому показателю еще более выражена: если разрыв между лидером и аутсайдером по порогу одной средней зарплаты составлял немногим более 11 раз, то по порогу двух средних зарплат он увеличивается почти до 25 раз.

Лидером по доле высокооплачиваемых работников стал ЯНАО с результатом 22,3% – каждый пятый работник в регионе получает эквивалент двух среднероссийских зарплат. Второе место занимает Чукотка (19,2%), третье – Москва (17,9%).

Хорошие результаты также продемонстрировали Магаданская область (17%), НАО (15,2%) и Сахалинская область (14,4%). Санкт-Петербург с долей 11% занимает восьмую позицию по этому показателю. В целом девять регионов имеют долю высокооплачиваемых работников выше 10%, а у 10 регионов этот показатель меньше 2%.

В прошлом году средний уровень доходов россиян увеличился на 14,3%, позволив преодолеть психологическую границу в 100 тысяч рублей. Эта тенденция к росту сохранилась и в текущем периоде: показатель достиг 108 тысяч рублей. Что касается рынка труда, то в июне уровень безработицы составил 2,2%, что является лишь незначительным превышением исторического минимума, зафиксированного на отметке 2,1%.

Ранее стало известно, что самые высокие зарплатные предложения в столице в августе работодатели сделали врачам и водителям. Лидируют вакансии врача – акушера-гинеколога в медцентре и водителя грузовика с собственным транспортом. Им предлагают от 350 тысяч рублей. Врач-косметолог и стоматолог-ортопед могут получать от 300 тысяч рублей.