Министр нацбезопасности Израиля заявил, что часть жителей Газы "не заслуживает жизни"

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Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил о необходимости увеличить число целевых убийств в секторе Газа и сказал, что некоторые его жители "не заслуживают жизни". Об этом сообщает Financial Times.

В подкасте с бывшим заложником ХАМАС Ромом Браславски Бен-Гвир раскритиковал решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сократить интенсивность военных операций в анклаве.

"Я думаю, нам следует совершать от 30 до 40 точечных убийств за ночь", – заявил министр.

При этом удары, по его мнению, должны наноситься не только по людям, представляющим непосредственную угрозу. По его словам, в Газе есть те, кто "не заслуживает жизни" и "даже не люди". Бен-Гвир также призвал возобновить строительство еврейских поселений на палестинских территориях.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон ведет переговоры с Тегераном "вполсилы", наблюдая за ухудшением экономической ситуации в Иране, и действует "без лишнего шума".

Американские СМИ также сообщали, что в ходе военной операции против Ирана США израсходовали почти весь запас высокоточных ракет ATACMS и PrSM. Стоимость одной такой ракеты оценивается примерно в 1 миллион долларов.