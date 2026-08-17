Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 09:51

Политика

Министр нацбезопасности Израиля заявил, что часть жителей Газы "не заслуживает жизни"

Фото: ТАСС/ЕРА/MOHAMMED SABER

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил о необходимости увеличить число целевых убийств в секторе Газа и сказал, что некоторые его жители "не заслуживают жизни". Об этом сообщает Financial Times.

В подкасте с бывшим заложником ХАМАС Ромом Браславски Бен-Гвир раскритиковал решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сократить интенсивность военных операций в анклаве.

"Я думаю, нам следует совершать от 30 до 40 точечных убийств за ночь", – заявил министр.

При этом удары, по его мнению, должны наноситься не только по людям, представляющим непосредственную угрозу. По его словам, в Газе есть те, кто "не заслуживает жизни" и "даже не люди". Бен-Гвир также призвал возобновить строительство еврейских поселений на палестинских территориях.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон ведет переговоры с Тегераном "вполсилы", наблюдая за ухудшением экономической ситуации в Иране, и действует "без лишнего шума".

Американские СМИ также сообщали, что в ходе военной операции против Ирана США израсходовали почти весь запас высокоточных ракет ATACMS и PrSM. Стоимость одной такой ракеты оценивается примерно в 1 миллион долларов.

Читайте также


политиказа рубежом

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика