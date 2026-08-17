Эксперты "Перезвони сам" рассказали, как защититься от мошенников в онлайн-играх

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Мошенники используют популярность видеоигр, чтобы красть аккаунты игроков, персональные данные и деньги. Злоумышленники действуют через игровые чаты, стриминговые сервисы, мессенджеры, почту и сторонние сайты, сообщили эксперты проекта "Перезвони сам".

"Среди популярных уловок – обещание преимуществ в прохождении игры, специальные коды на покупку экипировки или внутриигровой валюты, а также фальшивые розыгрыши призов", – цитирует руководителя проекта Валентину Шилину портал мэра и правительства столицы.

Одна из распространенных схем – предложения купить скины или игровую валюту дешевле, чем в официальном магазине. Мошенники могут представляться сотрудниками игровых компаний или их партнерами.

Также злоумышленники рассылают фишинговые ссылки. Например, игроку предлагают проверить свой профиль или принять участие в турнире, после чего перенаправляют на сайт-копию официального ресурса. Введенные там логин и пароль получают мошенники.

В некоторых случаях преступники сначала предлагают выгодную сделку – купить скин или прокачать аккаунт. Для имитации честного обмена они используют браузерные расширения, способные подменять отображаемую информацию. В итоге пользователь может потерять и деньги, и доступ к профилю.

Еще один вариант – создание копий страниц популярных игр с предложениями купить коды пополнения или внутриигровую валюту. После оплаты или ввода реквизитов банковской карты данные оказываются у злоумышленников.

Для защиты аккаунтов эксперты советуют использовать уникальные пароли длиной не менее 12 символов, включать двухфакторную аутентификацию и устанавливать антивирусное ПО. Также необходимо регулярно обновлять операционную систему и приложения, включать брандмауэр и не переходить по подозрительным ссылкам.

Игры и дополнения к ним рекомендуется скачивать только из официальных магазинов. Использование пиратских сборок и файлов с торрент-трекеров может привести к заражению устройства троянами, вирусами-шифровальщиками и программами скрытого удаленного управления.

При внутриигровых покупках эксперты советуют не сохранять данные основной банковской карты в игровом клиенте. Вместо нее можно использовать виртуальную карту с лимитом трат или электронный кошелек. При сделках на сторонних площадках также сохраняется риск получить несуществующий или украденный виртуальный предмет.

Отдельно специалисты рекомендуют следить за безопасностью детей. Мошенники могут предлагать несовершеннолетним бесплатную валюту, редкие предметы или помощь с аккаунтом в обмен на данные карты, логины и пароли. Родителям советуют настроить родительский контроль, ограничить самостоятельные онлайн-платежи и регулярно обсуждать с детьми правила поведения в интернете.

Ранее в МВД рекомендовали владельцам банковских карт устанавливать ограничения на интернет-транзакции по ночам и суточные лимиты на снятие наличных и переводы, чтобы снизить риск хищения денег. Сделать это можно в приложении банка, если там есть такая функция. Особенно это актуально для карт с крупными накоплениями и нерегулярными пополнениями.