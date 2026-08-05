Эксперт Блисс: передавать банковскую карту даже близким родственникам нельзя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Формально пользоваться банковской картой и счетом, к которому она привязана, может только владелец, поэтому передавать карту родственникам, даже близким, нельзя. Об этом RT рассказал заместитель генерального директора по информационной безопасности финансового маркетплейса "Сравни" Никита Блисс.

По словам специалиста, отдельного закона, напрямую запрещающего оплату чужой картой, не существует. При этом магазин вправе отказать в приеме такого платежа, если у сотрудников возникнут сомнения в том, что картой пользуется ее владелец.

"Особенно проблемы могут возникнуть, если владелец карты позже заявит, что не разрешал ее использование", – предупредил Блисс.

Он отметил, что безопаснее пользоваться средствами родственника через предусмотренные банком механизмы. Например, можно оформить дополнительную карту, привязанную к счету владельца, но выпущенную на имя другого человека.

Если расчет чужой картой уже произошел, Блисс рекомендовал сохранить подтверждение согласия владельца, например, переписку или голосовое сообщение.

"В случае мошенничества банк может отказать в возврате средств, если выяснится, что операцию совершал не владелец карты и были нарушены условия ее использования", – заключил специалист.

Ранее в МВД сообщили, что виртуальные карты обеспечивают повышенную безопасность, поскольку не привязаны к основному банковскому счету, и помогают защитить накопления от мошенников. Благодаря небольшой сумме на карте можно избежать несанкционированных списаний и платных подписок с автопродлением.