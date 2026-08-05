Систему разрешений введут на пике Победы в Киргизии из-за смерти Наговициной

Фото: ТАСС/В. Божуков

Систему официальных разрешений на подъем введут в 2026 году на пике Победы в Киргизии после трагедии с россиянкой Натальей Наговициной. Об этом в беседе с РИА Новости заявил президент Федерации альпинизма и скалолазания республики Эдуард Кубатов.

По его словам, теперь каждый альпинист, желающий подняться на пик Победы, должен будет получить официальный сертификат или свидетельство на восхождение. Для этого потребуется международная или локальная страховка, обеспечивающая вертолетную поддержку, а также подтвержденный спортивный уровень и большой опыт восхождений.

Кубатов отметил, что в этом сезоне на пик Победы пока никто не поднимался, по этой причине тело Наговициной до сих пор не обнаружено. При этом федерация уже планирует выдать разрешения на восхождение 20 альпинистам.

"Ситуация с Натальей Наговициной и глобальная общественная реакция на эту ситуацию стала как минимум одной из причин нововведения. Потому что пермитная система обсуждалась три года, и вот теперь мы решились", – рассказал Кубатов.

Он добавил, что нововведение будет оформлено постановлением правительства, а свидетельства на восхождение станут выдаваться в соответствии со строгими требованиями.

Наговицына застряла на пике Победы в августе 2025 года. Россиянка не смогла спуститься с горы из-за сломанной ноги. Были предприняты несколько неудачных попыток спасти ее, после чего операцию приостановили из-за неблагоприятных погодных условий.

Сын Наговициной Михаил обратился к российским властям и послу России в Киргизии Сергею Вакунову, попросив организовать аэровидеосъемку на пике Победы. Блогер Виктория Боня добилась запуска дрона для осмотра вершины.

На следующий день блогер заявила, что альпинистка погибла, а Федерация альпинистов Киргизии объявила о прекращении операции по спасению Наговициной.