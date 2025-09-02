Федерация альпинистов Киргизии прекратила операцию по спасению Наговициной

Фото: телеграм-канал "Виктория Боня"

Федерация альпинистов Киргизии объявила о прекращении операции по спасению альпинистки Натальи Наговициной, сообщил ее глава Эдуард Кубатов в Instagram (принадлежит Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что с базового лагеря "Южный Иныльчек" на пике Победы 2 сентября был дважды сделан детальный визуальный осмотр с использованием высотного дрона.

"И, к сожалению, мы вынуждены констатировать отсутствие признаков жизнедеятельности Натальи Наговициной. Все спасательные операции прекращены, и нам надо признать этот печальный для всех нас факт," – написал Кубатов.

Все видеоматериалы осмотра будут переданы сыну альпинистки. По словам главы федерации, киргизская сторона сделала все возможное для спасения Наговициной, но ожидаемых результатов не позволили достичь многие факторы: запредельная высота, погодные условия, физическое состояние спасателей.

"В истории (пика. – Прим. ред.) Победы не было ни одной успешной спасательной операции на высоте 7 200 метров, и мы не имели право рисковать и далее жизнью спасателей-альпинистов", – заключил Кубатов.

Он поблагодарил правительство и министерство обороны Киргизии, военных, спасателей, альпинистов и всех, кто был причастен к организации спасательных мероприятий.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. Альпинистка не смогла спуститься, поскольку сломала ногу. После неудачных попыток ее спасения операцию завершили. Причиной такого решения в Федерации альпинизма и спортивного лазания Киргизии назвали непогоду.

Однако сын Наговициной Михаил обратился к властям России и послу страны в Киргизии Сергею Вакунову. Он призвал провести аэровидеосъемку. При этом 27 августа Наговицину официально признали пропавшей без вести.

В понедельник, 1 сентября, телеведущая Виктория Боня добилась запуска дрона для осмотра Наговициной. На следующий день она заявила, что альпинистка погибла, и приложила видеозапись облета дроном пика Победы.

