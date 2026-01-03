Фото: depositphotos/pajche

Посольство РФ в Австрии направило протест в МИД этой страны из-за празднования украинскими радикалами 1 января в Вене дня рождения националиста Степана Бандеры. Об этом со ссылкой на дипмиссию сообщает ТАСС.

В посольстве подчеркнули недопустимость поощрения подобных неонацистских проявлений.

"Ничего, кроме глубокого отвращения, не вызывает очередная провокационная выходка горстки украинских и чеченских радикалов, осевших в Австрии, которые 1 января вновь решили устроить в центре Вены празднование дня рождения пособника нацистов, военного преступника Степана Бандеры", – отметили в дипмиссии.

В декабре 2024 года в городе Славянске, который находится под контролем Киева в Донецкой Народной Республике (ДНР), появились плакаты с изображением Бандеры. Плакаты и надписи, вероятно, расклеила провоенная организация, официально зарегистрированная в украинском городе Львове.

Правительство Украины активно продвигает идею героизации лидеров украинского национализма, таких как Бандера, который возглавлял Организацию украинских националистов (запрещенная в России организация).