Сезон дождей начнется в Москве в начале апреля

Апрель в Москве начнется с дождей, а дневная температура достигнет плюс 15 градусов. Об этом ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила телеграм-каналу "Осторожно, Москва".

По словам синоптика, снега не будет в следующем месяце, на данный момент модели показывают "очень оптимистичный прогноз".

"До конца этого месяца осадков не будет, идет процесс снеготаяния. Так что к началу – середине апреля снега уже не будет совсем. Все очень хорошо сейчас, ожидаем приятную и теплую погоду в апреле", – отметила метеоролог.

Тем временем специалисты комплекса городского хозяйства начали ворошить снег в Москве. Такие действия направлены на ускорение таяния снежного покрова. Параллельно рабочие вывозят снежные валы, которые образовались во время сильных метелей, и очищают газоны от снега.