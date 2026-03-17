Врач Горбунова: локальное охлаждение головы и ушей может вызвать спазм сосудов

Даже с приходом тепла и солнечной погоды в марте не стоит отказываться от головного убора. Особенно при температуре ниже плюс 7 градусов в сочетании с ветром возрастает риск развития отита, ОРВИ, синусита и неврита лицевого нерва. Об этом "Газете.ру" рассказала врач общей практики Даниэлла Горбунова.

По ее словам, локальное охлаждение головы и ушей может вызвать спазм сосудов и снижение местного иммунитета, что делает организм более уязвимым к инфекциям. Наиболее подвержены воздействию холода уши из-за отсутствия достаточной жировой прослойки, они особенно чувствительны к ветру и низким температурам. Переохлаждение может привести как к наружному отиту, так и к воспалению среднего уха.

Дополнительную опасность представляет сочетание холода и ветра. При температуре от минус 3 до плюс 7 градусов сильные порывы могут вызвать локальное обморожение ушей, носовых пазух и кожи головы.

Врач отметила, что взрослым рекомендуется обязательно носить шапку при температуре ниже 0 градусов в безветренную погоду. При температуре около 0 и до плюс 7 градусов головной убор стоит надевать при длительном пребывании на улице, тогда как при кратковременных выходах это не обязательно.

Для детей, пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями требования более строгие. Детям рекомендуется носить шапку уже при температуре ниже плюс 10 градусов, а пожилым – даже при незначительном похолодании из-за риска сосудистых реакций и скачков давления.

Эксперт подчеркнула, что ориентироваться нужно не только на температуру воздуха, но и на влажность и силу ветра. В условиях переменчивой весенней погоды лучше иметь при себе легкий головной убор.

Снег в Москве полностью растает не раньше начала апреля. По словам синоптиков, в оставшиеся дни марта возможны похолодания, которые могут замедлить таяние покрова.

На данный момент в столице до 09:00 19 марта будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Она может появляться в ночное и утреннее время на отдельных участках дорог. В Московской области также будут действовать соответствующие меры.

