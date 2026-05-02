Более 78 тысяч гостиничных номеров построят в России благодаря льготным кредитам

В России в рамках программы субсидирования процентной ставки на строительство гостиниц реализуются проекты почти на 2 триллиона рублей. Они позволят создать более 78 тысяч новых гостиничных номеров. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в комментарии для телеграм-канала "Юнашев Live".

По его словам, мера направлена на решение проблемы высокого спроса на размещение и стимуляцию развитие туристической инфраструктуры. Он подчеркнул, что туризм затрагивает свыше 50 отраслей экономики – от транспорта до дорожного строительства, что напрямую влияет на стоимость поездок.

Чернышенко также отметил, что для контроля за ценами в отрасли при правительстве создана специальная рабочая группа под руководством главы Минэкономразвития. Она отслеживает отклонения стоимости услуг, и при превышении пороговых значений подключаются профильные ведомства, включая ФАС и региональные власти, чтобы удерживать цены в рамках экономически обоснованного уровня.

