Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

02 мая, 17:12

Более 78 тысяч гостиничных номеров построят в России благодаря льготным кредитам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России в рамках программы субсидирования процентной ставки на строительство гостиниц реализуются проекты почти на 2 триллиона рублей. Они позволят создать более 78 тысяч новых гостиничных номеров. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в комментарии для телеграм-канала "Юнашев Live".

По его словам, мера направлена на решение проблемы высокого спроса на размещение и стимуляцию развитие туристической инфраструктуры. Он подчеркнул, что туризм затрагивает свыше 50 отраслей экономики – от транспорта до дорожного строительства, что напрямую влияет на стоимость поездок.

Чернышенко также отметил, что для контроля за ценами в отрасли при правительстве создана специальная рабочая группа под руководством главы Минэкономразвития. Она отслеживает отклонения стоимости услуг, и при превышении пороговых значений подключаются профильные ведомства, включая ФАС и региональные власти, чтобы удерживать цены в рамках экономически обоснованного уровня.

Ранее в туристическом сервисе Russpass появился конструктор маршрутов на базе технологии искусственного интеллекта (ИИ). Его можно найти в главном меню и разделе "Мои планы". На первом этапе нужно выбрать город или регион России, который человек хочет посетить. Затем необходимо указать, когда запланирован отдых: точные даты или примерный период. Максимальная продолжительность – семь дней.

