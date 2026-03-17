17 марта, 20:14

Кинопарк "Москино" возглавил рейтинг современных достопримечательностей Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кинопарк "Москино" стал одним из самых популярных современных туристических объектов столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Пятерку самых популярных современных достопримечательностей города определили туроператоры, проанализировав туристические запросы. Выяснилось, что наибольшим спросом пользуются такие направления, как кино, гастрономия и цифровое искусство.

Вторым по посещаемости местом в столице специалисты назвали Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Туристы интересуются смотровой площадкой Panorama 360, которая расположена в башне "Федерация". На третьем месте расположился парк "Зарядье", а четвертым стал мультимедийный объект "Матрешка Москвы".

Также в пятерку вошли гастрономические пространства, арт-кластеры и семейные парки. Например, гости столицы часто посещают фуд-маркеты, парк развлечений "Остров мечты" и центр современного искусства "Винзавод".

Ранее стало известно, что экскурсия "Киноэкспедиция" по крупнейшей в Европе съемочной площадке оказалась самой популярной среди гостей кинопарка "Москино" в прошлом году. Во время прогулки гости могут узнать о процессе создания фильма и вживую увидеть многие декорации. Программа маршрута формируется с учетом текущего расписания съемочного процесса.

