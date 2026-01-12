"Киноэкспедиция" стала самой популярной экскурсией в кинопарке "Москино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Экскурсия "Киноэкспедиция" по крупнейшей в Европе съемочной площадке оказалась наиболее востребованной у гостей кинопарка "Москино" в 2025 году, передает газета "Вечерняя Москва".

Во время экскурсии можно проследить весь процесс создания фильма – от идеи до монтажа. Популярное путешествие по кинопарку доступно по будням и выходным в двух вариантах. С понедельника по пятницу осмотр объектов возможен на автобусах, а в субботу, воскресенье и праздничные дни гости пешком могут посетить до 7 натурных площадок, среди которых – древнерусские палаты, деревня "хоббитов" и самолет.

На каждой экскурсии гиды детально объясняют, почему режиссер не может снять кино один, какое количество слоев краски необходимо для создания эффекта состаренной черепицы, как следует поджигать бани при съемках, зачем лошади назначают ассистента и каким образом простой маркер может быть представлен в кадре как ценная реликвия.

Участники "Киноэкспедиции" также получают ответы на вопросы о стоимости съемок в реальных локациях, таких как театр, аэропорт или вокзал, узнают о правилах организации съемок драк, перестрелок и о том, как должна действовать массовка. Также участники выясняют, как используются синий экран и компьютерная графика в различных жанрах.

Вместе с тем гости могут узнать о необходимых профессиональных качествах скаутов и причинах их редкого присутствия дома, о том, что представляет собой тон-студия и почему в ней находятся килограммы крахмала, битое стекло и множество пар обуви, о процессе создания исторических и военных лент и о том, кто принимает окончательное решение о содержании кинокартины.

Только в кинопарке в ходе экскурсии посетители попадают на натурные площадки, где снимались уже вышедшие на экраны фильмы. Кроме того, там можно сфотографироваться с кинематографическим реквизитом, испытать ощущения режиссера, сидя в его высоком кресле, и загадать желание под крылом самолета.

Программа маршрута формируется с учетом текущего расписания съемочного процесса. Экскурсия "Киноэкспедиция" также доступна на русском жестовом языке, а в дни новогодних каникул и праздников она преобразуется в программу "Киноэкспедиция: новогодние открытки". Для детей младшего возраста предусмотрена особая версия – "Детская киноэкспедиция: в поисках золотого ключика", которая проводится исключительно для сформированных групп.

Кинопарк "Москино" является частью проекта Сергея Собянина "Москва – город кино", а также объектом московского кинокластера, развитие которого курирует столичный департамент культуры.

В настоящее время успешно реализован второй этап развития: возведены 34 натурные площадки, 6 павильонов и 14 объектов инфраструктуры. В их число входят такие декорации, как "Брестская крепость", "Провинциальные города Европы", "Юзовка" и другие.

Московский кинокластер – это комплекс инфраструктурных объектов, услуг и сервисов для кинопроизводителей, создаваемый правительством столицы в рамках проекта "Москва – город кино".

В структуру кластера входят: кинопарк "Москино", Киностудия имени Горького, кинозавод "Москино", сеть кинотеатров "Москино", кинокомиссия и киноплатформа "Москино".

Ранее сообщалось, что в кинопарке "Москино" создали новую натурную площадку "Разрушенный заброшенный замок" для фильма "Щекотун" режиссера Сергея Февралева. Ее площадь составляет свыше 600 квадратных метров. А высота – 16 метров.