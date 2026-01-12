В кинопарке "Москино" создали натурную площадку для фильма "Щекотун"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В кинопарке "Москино" создали новую натурную площадку "Разрушенный заброшенный замок" для фильма "Щекотун" режиссера Сергея Февралева. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что это уже 35-я по счету натурная площадка кинопарка. Сейчас там уже есть такие декорации, как "Театр Гонзаги", "Соборная площадь", "Провинциальные города Европы", "Города Ближнего Востока и Средней Азии", "Глухая деревня" и многие другие.

Площадь "Разрушенного заброшенного замка" составляет свыше 600 квадратных метров. Высота готической постройки, заросшей вьюнами, – 16 метров. Кроме того, там есть дозорная башня, базилика, ворота и часть стены. Пруды и лес, окружающие замок, создают атмосферу Средневековья.

Кинокартина "Щекотун", которая снимается на данной площадке, должна выйти уже в этом году. Она станет первой работой Февралева. В основу фильма легла его одноименная пьеса. В главных ролях Тимофей Трибунцев, Анна Михалкова и Елисей Чучилин.

Февралев также является и главным художником кинопарка "Москино". По его словам, создание площадки для собственного фильма было привычной для него работой. Он отметил, что декорации для кинокартин делаются специально так, чтобы удобно было снимать определенные сцены. Например, по таким же канонам была построена декорация для кинокартины "Лилия".

Режиссер добавил, что строительство площадок часто сопровождается форс-мажорами. В этот раз мешала погода – часто шли дожди. Однако строительная команда справилась с поставленной задачей, перенос работ был невозможен из-за утвержденных графиков артистов.

По мнению Февралева, после завершения съемок фильма площадка станет настоящим арт-объектом на территории кинопарка. Так как она окружена лесом, декорация будет отличным местом для прогулок.

Планируется и создание целого пространства в виде заброшенных парков. Весной же декорацию укрепят и добавят пейзажи, которые позволят использовать ее и для съемок других фильмов.

Ранее в кинопарке "Москино" для работы над фильмом "Руслан и Людмила. Волшебное путешествие" создали расписной деревянный дворец. Специалисты возвели временную масштабную декорацию. При этом после завершения съемочного цикла ее демонтировали.

