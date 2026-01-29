Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 18:09

Наука

Пирамида Хеопса оказалась гораздо старше, чем думали ученые

Фото: 123RF.com/stefanophotographer

Великую пирамиду Хеопса воздвигли гораздо раньше, чем предполагали ученые. Об этом заявил итальянский инженер Альберто Донини из Университета Болоньи, сообщает "МИР 24".

Исследование Донини основано на REM-методе, который позволяет оценить возраст каменных сооружений по следам эрозии. Изначально пирамида была облицована гладкими блоками, но затем местные жители частично употребили их на различные цели.

Это значит, что некоторые поверхности у основания пирамиды подвергались воздействию в течение 675 лет, а другие – с момента ее постройки. Ученый измерил разницу в эрозии и рассчитал, что она происходила в течение 20–40 тысяч лет.

Таким образом, заключил специалист, памятник возвели между 9 000 и 36 000 годами до нашей эры. То есть в среднем наиболее вероятной датой считается около 20 000 лет до нашей эры.

При этом Донини отметил, что его выводы являются предварительными и требуют дальнейшего уточнения. Дело в том, что на результаты исследования могли повлиять кислотные дожди в настоящем и более влажный климат в прошлом.

Большинство ученых считают, что пирамида Хеопса появилась примерно в 2 560 году до нашей эры. Кроме того, данные REM не совпадают с традиционной хронологией Древнего Египта, которая основана на археологических находках, радиоуглеродном датировании и широком историческом контексте.

Ранее специалисты нашли 27 новых археологических объектов в афганской провинции Логар. Они могут относиться к бактрийско-гандхарскому и исламскому историческим периодам. Объекты были обнаружены в уездах Бараки-Барак, Чарх, Харвар, Азра и в городе Пол-е-Алам.

Читайте также


наука

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика