Пирамида Хеопса оказалась гораздо старше, чем думали ученые

Великую пирамиду Хеопса воздвигли гораздо раньше, чем предполагали ученые. Об этом заявил итальянский инженер Альберто Донини из Университета Болоньи, сообщает "МИР 24".

Исследование Донини основано на REM-методе, который позволяет оценить возраст каменных сооружений по следам эрозии. Изначально пирамида была облицована гладкими блоками, но затем местные жители частично употребили их на различные цели.



Это значит, что некоторые поверхности у основания пирамиды подвергались воздействию в течение 675 лет, а другие – с момента ее постройки. Ученый измерил разницу в эрозии и рассчитал, что она происходила в течение 20–40 тысяч лет.

Таким образом, заключил специалист, памятник возвели между 9 000 и 36 000 годами до нашей эры. То есть в среднем наиболее вероятной датой считается около 20 000 лет до нашей эры.

При этом Донини отметил, что его выводы являются предварительными и требуют дальнейшего уточнения. Дело в том, что на результаты исследования могли повлиять кислотные дожди в настоящем и более влажный климат в прошлом.

Большинство ученых считают, что пирамида Хеопса появилась примерно в 2 560 году до нашей эры. Кроме того, данные REM не совпадают с традиционной хронологией Древнего Египта, которая основана на археологических находках, радиоуглеродном датировании и широком историческом контексте.

