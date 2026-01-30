Финские ученые обнаружили в воздухе радиоактивные частицы неизвестного происхождения

Фото: 123RF.com/arthurlomarainen

Ученые в Финляндии обнаружили в воздухе радиоактивные частицы в небольшой концентрации. Об этом сообщается на сайте Управления радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK).

Соответствующие пробы воздуха были собраны в середине января в Рованиеми, Куопио и Иматре. В них нашли марганец-54, железо-59, кобальт-60 и ниобий-95. При этом концентрация опасных веществ очень низкая и не представляет угрозы для людей или окружающей среды.

По данным STUK, аналогичные элементы образуются на АЭС и могут попасть в атмосферу во время ремонтных работ. При этом специалисты не смогли назвать точный источник радиоактивных веществ.

"Однако STUK установил, что обнаруженные на этот раз вещества не имеют финского происхождения", – уточняется на сайте.

Ранее серьезный ядерный инцидент произошел на военно-морской базе Клайд на западном побережье Шотландии. Случившемуся присвоили высшую категорию "А". Она означает либо выброс радиоактивных веществ в окружающую среду, либо риск такого выброса. Уточнялось, что этот инцидент длился с января по апрель 2025 года.

