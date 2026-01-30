Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 16:46

Наука

Финские ученые обнаружили в воздухе радиоактивные частицы неизвестного происхождения

Фото: 123RF.com/arthurlomarainen

Ученые в Финляндии обнаружили в воздухе радиоактивные частицы в небольшой концентрации. Об этом сообщается на сайте Управления радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK).

Соответствующие пробы воздуха были собраны в середине января в Рованиеми, Куопио и Иматре. В них нашли марганец-54, железо-59, кобальт-60 и ниобий-95. При этом концентрация опасных веществ очень низкая и не представляет угрозы для людей или окружающей среды.

По данным STUK, аналогичные элементы образуются на АЭС и могут попасть в атмосферу во время ремонтных работ. При этом специалисты не смогли назвать точный источник радиоактивных веществ.

"Однако STUK установил, что обнаруженные на этот раз вещества не имеют финского происхождения", – уточняется на сайте.

Ранее серьезный ядерный инцидент произошел на военно-морской базе Клайд на западном побережье Шотландии. Случившемуся присвоили высшую категорию "А". Она означает либо выброс радиоактивных веществ в окружающую среду, либо риск такого выброса. Уточнялось, что этот инцидент длился с января по апрель 2025 года.

Читайте также


науказа рубежом

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика