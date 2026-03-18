Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
18 марта, 09:41

Общество

Активисты Савеловского района отправили бойцам СВО квадроцикл и средства РЭБ

Фото: пресс-служба префектуры Северного административного округа города Москвы

Участники сообщества "Савеловские сети" изготовили и отправили в зону проведения специальной военной операции (СВО) 285 маскировочных сетей в 2025 году. Всего за время работы их было передано более 600, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Также активисты передали бойцам квадроцикл и передвижную тележку к нему, средства радиоэлектронной борьбы, медоборудование и прочее.

Группа была создана в 2023 году – жительница района Елена Супрун обратилась к местным властям для организации помощи военнослужащим.

"Мы поехали в минометную батарею, где служили савеловцы, поговорили с ребятами и поняли, что прежде всего нужны средства маскировки. <…> Кроме того, военнослужащие обращаются к нам напрямую. Вот уже 1,5 года передаем сети в воинскую часть на запорожском направлении", – поделилась Супрун.

Сейчас в центре на Нижней Масловке ежедневно работают более 20 активистов. Практически каждый день в работе участвует семья Пшенбаевых: Екатерина, Денис и их четверо детей.

"В нашей семье многие родственники воевали в Великую Отечественную. И сейчас важно как можно больше помочь нашим ребятам на фронте, чтобы сохранить их здоровье и жизни", – подчеркнула Екатерина.

В сборе гуманитарной помощи помогают жители района, члены молодежной палаты, общественные советники и ветераны. Они приносят продукты, средства гигиены, медикаменты и одежду.

В прошлом году группа отправила землякам 9 гуманитарных конвоев, 11 конвоев также отправили в полк на запорожском направлении, а медицинское оборудование – в больницы и госпитали Донбасса. К 23 февраля бойцы получили около 3 тонн гумпомощи.

Ранее сообщалось, что ученики и педагоги 26 московских центров допобразования поддерживают бойцов спецоперации. На передовую отправляют открытки ручной работы, посылки с необходимыми вещами и окопными свечами, а также проводят концерты и благотворительные ярмарки.

Например, в центре детского и юношеского творчества "Бибирево" для участников СВО шьют одежду и обереги.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика