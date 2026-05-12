Транспорт
Эскалатор на станции метро "Хорошeвская" закроют на ремонт с 12 мая
Фото: ТАСС/Артем Житенев
Эскалатор на станции "Хорошeвская" Большой кольцевой линии метро закроют с 12 по 29 мая. Об этом сообщила пресс-служба московской подземки.
В сообщении отмечается, что будет закрыт эскалатор к выходам № 1–4. Это связано с проведением ремонтных работ.
Ранее в столичной подземке предупредили, что эскалатор на станции "Беломорская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена закроют на ремонт с 12 мая по 11 июня. Будет закрыт эскалатор к выходам № 1 и 2.
Также сотрудники московского метрополитена приступили к подготовке станций к летнему периоду. Они промывают поверхности вестибюлей и платформ, а также колонны, окна и витражи.
