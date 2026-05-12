В России принят первый ГОСТ на веганский парфюм

Росстандарт утвердил первый в России ГОСТ, устанавливающий критерии для веганской парфюмерии. Документ закрепляет определение такой продукции и требования к ее производству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.

Согласно новому стандарту, веганской считается парфюмерно-косметическая продукция, которая не содержит ингредиентов животного происхождения, а также не тестируется на животных и животных тканях. Чтобы классифицировать парфюм как веганский, производитель обязан подтвердить отсутствие в составе компонентов животного происхождения.

В ГОСТе приводится примерный перечень запрещенных ингредиентов. В него вошли молочные продукты (лактоза, казеин, сыворотка), продукты пчеловодства (мед, прополис, пчелиный воск), животные жиры и воски, а также белки животного происхождения: коллаген, кератин, икра и другие.

Кроме того, к компонентам животного происхождения отнесены красители кармин и гуанин, а также шелк, шеллак и мускус.

Также документ регламентирует условия производства: если веганская продукция выпускается на тех же линиях, что и товары с животными ингредиентами, требуется тщательная очистка оборудования, емкостей и поверхностей.

